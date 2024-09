Terni non ricordano più dove hanno messo le armi | denunciati per omessa custodia

Leggi tutta la notizia su ternitoday

(Di martedì 10 settembre 2024) Non si ricordavanoavevanole, per questo asono statidalla polizia due uomini residenti in città di 45 e 75 anni. Le denunce sono scattate al termine di un controllo effettuato dalle forze dell’ordine volti ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per