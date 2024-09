Terminati i lavori nelle scuole

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024) Appena conclusi iper la sistemazione del cancello d’ingresso alla scuola materna di via Camerano. La ditta Fringuelli Srl, di Osimo, con una spesa lorda di 10.804 euro, ha provveduto a sistemare la motorizzazione del cancello di ingresso dotandolo anche di un sistema di videosorveglianza citofonica mentre la ditta recanatese Fabbro Carbonari ha sostituito il cancello carrabile in corrispondenza della mensa con una tipologia motorizzata per un impegno economico complessivo di 34.026 euro. Operai al lavoro anche alla scuola materna di Montefiore dove si è provveduto alla sostituzione degli infissi.