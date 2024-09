Temptation Island comincia il nuovo viaggio nei sentimenti con Filippo Bisciglia

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di martedì 10 settembre 2024)ilneiper 7 coppie e 26 single, accompagnati come sempre dal padrone di casaMartedì 10 settembre in prima serata su Canale 5 unneiconche esplora le relazioni amorose di 7 coppie non sposate e senza figli in comune pronte a mettere alla prova la loro storia d’amore.