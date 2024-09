Tanti errori e speranze infrante in Un posto al sole

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 10 settembre 2024) Questa è la puntata delle scelte sbagliate. Manuela finge di stare bene, ma in realtà appena sola ha una crisi di nervi. Con la truffa che le ha ordito sotto gli occhi il suo fidanzato ha perso tutto: soldi, futuro, sogni. E rischia anche di passare i guai. Lui ha anche il coraggio di presentarsi alla sua porta per chiedere scusa, ma ormai lee la fiducia sono. Mentre continuano ad alimentarsi quelle di Samuel, innamorato perso della gemella Micaela. Il ragazzo chiede consiglio a Rossella, che lo mette in guardia dal senso di libertà della fidanzata ingabbiata in una relazione stabile. Ma lui, totalmente infatuato, prende fischi per fiaschi, ed è pronto a partire per raggiungerla a Berlino. Roberto Ferri invece si reca ancora una volta da Lara, per provare a convincerla a testimoniare in suo favore. Finirà malissimo per ciascuno di loro.