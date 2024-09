Svizzera drogano e uccidono la figlia di 3 anni gravemente malata | “Un atto d’amore non siamo killer”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 10 settembre 2024) I genitori della piccola, tedeschi ma residenti in, hanno ammesso l'omicidio della loro bambina, ma si difendono: "Nonassassini". La madre: "L’ho fsolo per lei e lo rifarei di nuovo". Alla sbarra nel processo iniziato in questi giorni anche la nonna, accusata di complicità .