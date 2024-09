Stravolt? a nordest | aperitivo queer a trieste

Leggi tutta la notizia su triesteprima

(Di martedì 10 settembre 2024) "? a" è l'evento perfetto per incontrarsi, condividere esperienze, scambiarsi idee, conoscere artist? emergenti e associazioni locali e, soprattutto, divertirsi. Un’occasione per ballare, gustare buon cibo e vivere un momento di vera inclusività. Nato come un evento, il