Strage di Santo Stefano di Cadore chiesti 4 anni e 8 mesi per Angelika Hutter Aveva investito una famiglia

(Di martedì 10 settembre 2024) Belluno, 10 settembre 2024 – Quattroe 8di reclusione: questo è quanto chiesto oggi perdal sostituto procuratore di Belluno Simone Marcon. Il 6 luglio 2023, la 32enne tedesca travolse con un’auto unache camminava sul marciapiede adi(Belluno). A morire furono il piccolo Mattia, di neppure 2, il papà Marco Antoniello e la nonna materna, Maria Grazia Zuin. La richiesta, che è stata presentata durante l’udienza preliminare al tribunale di Belluno, prende in considerazione degli sconti di pena previsti dal rito e dalla condizione di seminfermità riconosciuta a. Il difensore di quest’ultima ha richiesto un ulteriore rinvio per poter definire l'altro procedimento penale in capo a, per le le lesioni inferte al personale sanitario durante la degenza nell'ospedale psichiatrico in cui è stata ricoverata.