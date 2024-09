Spazio lanciata Polaris Down di SpaceX

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 10 settembre 2024) 12.52 Con il lancio del razzo Falcon 9 alle ore 11.23 ora italiana, è partita la missioneDawn guidata dai primi "turisti dello", non astronomi professionisti, che compiranno una passeggiata spaziale. A bordo della navetta Crew Dragon dici sono il miliardario Jared Isaacman, finanziatore del programma, con altre tre persone. Per le grandi manovre che attendono la navetta ci sarà il supporto della base dell'Agenzia Spaziale Italiana di Malindi, in Kenya.