Spaccata in un bar di via Sant' Antonino

Leggi tutta la notizia su ilpiacenza

(Di martedì 10 settembre 2024) I carabinieri sono intervenuti nella notte di martedì 10 settembre per un furto in centro storico. Intorno alle 3 infatti qualcuno ha sfondato la vetrina di un bar in via, all'angolo con l'omonima galleria, probabilmente per portare via qualche bottiglia di vino. L'esercizio