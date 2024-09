Sony presenta PlayStation 5 Pro prezzo e data

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di martedì 10 settembre 2024) (Adnkronos) – In un evento online molto atteso,ha finalmente tolto il velo sulla nuova versione della sua console, la5 Pro. Lazione, guida Mark Cerny, Lead System Architect di PS5, si è concentrata principalmente sulle specifiche tecniche della macchina, promettendo un notevole balzo in avanti in termini di prestazioni e