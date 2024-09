Sonno disturbato nei neonati | come favorirlo e quando è il caso di preoccuparsi

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di martedì 10 settembre 2024) Il 25% dei bambini con meno di 5 anni soffre di disturbi del. Questi i numeri della Società Italiana di Pediatria (SIP) mentre l’Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer riferisce che ildei figli nei primi mesi di vita è una delle cause più frequenti per le quali i genitori ricorrono al pediatra. Le stime parlano infatti di un fenomeno che interessa il 15-35% deitra i 6 e i 24 mesi ed è associato a depressione materna, disturbo deldei genitori, interruzione nella relazione genitore-figlio e problemi comportamentali successivi del bambino. La consapevolezza che si tratta di una condizione comune a tanti genitori non è risolutiva di una realtà che ha forti ripercussioni anche sulla qualità della vita dei genitori.