Sondaggio politico Fratelli d’Italia scende e Pd cresce

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 10 settembre 2024) I dati del rilevamento Swg per il Tg La7d'Italia, il Pd sale. Sono le novità delSwg per il Tg La7 che fotografa le intenzioni di voto se si andasse alle elezioni in questo momento.d'Italia si conferma il primo partito con il 30,2% e cede lo 0,1%. La