Soldi pubblici per evento contro violenza di genere ma nei testi è tutto un porca troia e puttana

Leggi tutta la notizia su triesteprima

(Di martedì 10 settembre 2024) TRIESTE - "La scop* talmente forte che perderà il mio bambino" e "serve una che mi succhi il c****" sono frasi del repertorio di Toni Effe, giovane rapper che il prossimo 15 settembre in porto vecchio chiuderà il Tomorrow Today Festival il prossimo 15 settembre in Porto vecchio e che il Comune