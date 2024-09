Solaro vetri rotti alle auto in sosta almeno 13 episodi in una settimana

Leggi tutta la notizia su ilnotiziario

(Di martedì 10 settembre 2024)inlungo le strade a. Sarebbero13 nell’ultima, glidi danneggiamenti adin, in particolare tra le vie Cellini, Giovanni da, Del Giardino e Per Limbiate. Rotture diprovocate appositamente da ignoti per cercare qualcosa all’interno degli abitacoli. I danneggiamenti