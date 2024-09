Soggiorno climatico 2024 sette giorni a Fiuggi | come partecipare

Leggi tutta la notizia su brindisireport

(Di martedì 10 settembre 2024) BRINDISI - Ieri, lunedì 9mbre, il Comune di Brindisi ha pubblicato, in esecuzione alla delibera di giunta numero 184 del 25 giugno scorso, l'avviso pubblico per la realizzazione dela favore della popolazione anziana residente a Brindisi, da effettuarsi in un unico