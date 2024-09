Sito dell' Università sotto attacco degli hacker | chiesto un riscatto per non diffondere i dati

Leggi tutta la notizia su genovatoday

(Di martedì 10 settembre 2024) I pirati informatici hanno preso di mira, lunedì sera, il serverdi Genova. E la polizia postale, da martedì mattina, si trova nella sede'ateneo in via Balbi per indagare sul furto di.Circa venti i giga di materiale sottratto, con i responsabili'ateneo