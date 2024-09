Sinner Thoeni | Jannik italianissimo parla meglio di tanti connazionali…

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 10 settembre 2024) (Adnkronos) –è “” e chi ironizza o polemizza sul web sulla nazionalità dell’azzurro, numero 1 del mondo e fresco trionfatore agli US Open, è solo “un leone da tastiera”: parola di Gustav, leggenda dello sci italiano e altoatesino come il miglior tennista del pianeta. “, mi viene da ridere a sentire alcune polemiche di qualche leone da tastiera sul fatto che non sarebbe italiano. Non gli va dato peso, tra l’altrobenissimo l’italiano anche se il tedesco è la sua lingua madre. Mi permetto di dire che lodiitaliani e chiuderei qui la questione”, dice all’Adnkronos, campione olimpico di slalom gigante a Sapporo ’72 e vincitore di 4 Coppe del mondo. “Anche ai miei tempi c’era qualcuno che diceva queste cose, ora con i social è tutto amplificato ma ribadisco che non ha senso fare polemiche.