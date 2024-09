Sinner Pietrangeli | Jannik imbattibile ma non supererà miei record in Coppa Davis

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 10 settembre 2024) (Adnkronos) – “ora è il più forte di tutti, lo dicono i numeri e il livello del suo tennis, secondo me quando sta bene è. Forse solo Carlos Alcaraz può dargli fastidio, per gli altri non vedo possibilità”. Nicola, vincitore di due Roland Garros nel 1959 e nel 1960, si esprime così dopo il trionfo di, che ha vinto gli US Open conquistando il secondo titolo Slam della carriera. “Nei prossimi anni prevedo un duello con lo spagnolo per vincere i tornei più importanti -sottolinea l’ex capitano azzurro di-. Gli altri sono lontani dal loro livello, soprattutto ora che Djokovic, a causa dell’età, sta inevitabilmente calando. Mi sarebbe piaciuto vederecon i big 3 al loro massimo, ne avremmo viste delle belle”.