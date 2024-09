Si accascia in chiesa novantenne rianimato con il defibrillatore

Leggi tutta la notizia su ilpiacenza

(Di martedì 10 settembre 2024) Soccorsi in azione nel pomeriggio del 10 settembre nellacinquecentesca di Santa Maria in Torricella dove un uomo ha accusato un forte malore e si èto tra le panche per un arresto cardiaco. Ilè stato poidai soccorritori della Croce Bianca mediante l’utilizzo