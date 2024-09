Sequestrati oltre 23 kg di droga nel Napoletano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

23 chilogrammi di droga (13 kg di cocaina, 10 kg di marijuana e circa 200 grammi di hashish) sono stati sequestrati ieri dalla Guardia di Finanza di Torre Annunziata (Napoli) durante i controlli tra i comuni di Poggiomarino e Scafati. I finanzieri hanno scoperto la droga durante una perquisizione nel bagagliaio di una monovolume sospetta, seguita e tenuta sotto controllo da un'altra vettura, dove sono stati trovati 10 involucri di marijuana, in due scatole di cartone, e 14 panetti di cocaina, in una valigia. Nell'abitazione di uno dei due conducenti, entrambi arrestati per traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, sono stati trovati altri 200 grammi di hashish.