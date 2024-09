Sebbene il livello di istruzione e i risultati del mercato del lavoro siano migliorati in molti paesi dell' Ocse i risultati del rapporto di quest' anno mostrano che permangono delle sfide Soprattutto in Italia

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 10 settembre 2024) A leggere ilsull’, c’è poco da stare allegri. L’, infatti, ha sì un record, ma negativo, purtroppo: le donne laureate guadagnano la metà dei colleghi maschi e in nessun altro Paese il gender pay gap è così alto. Benintesi, non che non ci sia, ma di uno svantaggio retributivo così elevato se ne può fregiare solo il Belpaese.