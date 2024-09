Scuola un fazzoletto rosso come simbolo delle proteste degli studenti

Leggi tutta la notizia su padovaoggi

(Di martedì 10 settembre 2024) In occasione della riapertura dellascuole, in programma mercoledì 11 Settembre la ReteMedi ha dato appuntamento alle ore 7.30 davanti a diverse scuole della provincia e della regione. Saranno presenti con volantini, striscioni, cartelli per denunciare che la loro