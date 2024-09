Schianto fatale addio al professionista Vittorio Granata

Leggi tutta la notizia su padovaoggi

(Di martedì 10 settembre 2024) L'ennesimo grave incidente stradale avvenuto sulle strade della provincia di Padova si è portato via per sempre, ingegnere di 53 anni, originario della provincia di Cagliari, ma attualmente residente ad Abano Terme. La vittima aveva una grande passione per le moto. Chi lo