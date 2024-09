Scampia salvare l’Università | E’ fondamentale che il polo universitario sia pienamente funzionale

Leggi tutta la notizia su napolitoday

(Di martedì 10 settembre 2024) NAPOLI - La questione deldia seguito della tragedia consumatasi nella Vela Celeste, non ha ancora un decorso regolare, anche in considerazione delle proteste messe in atto dai residenti sfollati della struttura oggetto dei crolli, poi rientrate. L’area circostante la vela