Scampia 29enne ucciso | spunta pista della droga Paura nuova faida nel quartiere

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di martedì 10 settembre 2024) Camillo Esposito voleva cambiare vita, o almeno ci stava provando a voltare pagina. Il giovanetrucidato mentre si trovava dal barbiere sabato sera leggeva, studiava, per un periodo ha anche provato a trovare un lavoro diverso. Aveva infatti cominciato ad occuparsi di pulizie per una ditta in alcuni stabilisua zona. Un lavoro L'articolonelTeleclubitalia.