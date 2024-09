Sbarra ' pensione a 70 anni un' uscita ferragostana'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) "Il Governo farebbe bene ad allestire un tavolo di confronto complessivo sui temi della previdenza e delle pensioni. Noi non possiamo inseguire le uscite ferragostane o quelle maturate sotto l'ombrellone". Così il leader della Cisl, Luigi, oggi a Cagliari a margine dei lavori del Summit sindacale in occasione del G7 del Lavoro. "Questo mese d'agosto è stato ricco di anticipazioni, di fughe in avanti - prosegue-. Noi pensiamo che questi argomenti bisogna affrontarli in maniera seria. Si allestisca subito, così come stiamo chiedendo, un tavolo di confronto al Ministero del Lavoro o a Palazzo Chigi per affrontare complessivamente la piattaforma che il sindacato unitario daha presentato ai governi sulla previdenza.