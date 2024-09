Sangiuliano è indagato per peculato L' ex ministro ora rischia oltre 10 anni

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di martedì 10 settembre 2024) Nuova svolta sul caso, l'exdella Cultura adesso èdalla Procura di Roma. I reati ipotizzati dai magistrati italiani sono quelli die rivelazione e diffusione di segreto d'ufficio. Come da protocollo, il fascicolo adesso - riporta Il Corriere della Sera - verrà trasmesso al tribunale dei Ministri, considerando la carica ricoperta fino a pochi giorni fa da. I fatti che i pm sono chiamati ad approfondire ruotano intorno agli stessi per i quali l'ex titolare del Mic ha presentato le dimissioni irrevocabili, ovvero al rapporto con la 41enne Maria Rosaria Boccia, coinvolta in attività istituzionali anche senza un preciso incarico. Segui su affaritaliani.it