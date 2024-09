San Giovanni Parte il Perdono Modifiche alla viabilità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 10 settembre 2024) Arezzo, 10 settembre 2024 – Giovedì prossimo, con il corteo storico, prenderanno il via le feste deldi SanValdarno, che proseguiranno fino a lunedì 16 settembre. Spettacoli, conferenze, rievocazioni, camminate solidali, concerti e buon cibo. Per permettere il corretto svolgimento di ogni evento in programma, entreranno in vigore alcuni divieti ecircolazione stradale nel territorio comunale. Eccole nel dettaglio: • Dalle 8 stamani martedì 10 settembre alle 9 di mercoledì 18 settembre, è istituito il divieto di transito e di sosta a tutti i veicoli su piazza della Libertà e piazza Cavour per consentire l'instzione e poi lo sgombero delle attrazioni del luna park. Dalle 6 alle 13 è consentito il transito dei veicoli dei residenti per effettuare le operazioni di carico e scarico dpropria abitazione.