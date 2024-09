Sala venga a farsi un giro nel quartiere San Siro senza telecamere

Leggi tutta la notizia su milanotoday

(Di martedì 10 settembre 2024) "Questa mattina, come ogni lunedì, in occasione del mercato rionale scoperto di via Paravia è tornato il mercatino illegale che viene allestito irregolarmente nei giardinetti di viale Mar Jonio". La denuncia arriva dal consigliere comunale di Forza Italia Alessandro De Chirico."Tra merce di