Rugby femminile Italia le convocate per sfidare il Giappone

(Di martedì 10 settembre 2024) Inizia ufficialmente il prossimo 14 settembre allo stadio Walter Beltrametti di Piacenza la stagione 2024/25 del, con l’che affronterà ilin un test match in vista della seconda edizione del WXV divisione 2 che prenderà il via il 28 settembre. E in vista di questo impegno coach Raineri ha convocato 26 giocatrici. Tra loro spiccano Michela Sillari, assente negli ultimi mesi a causa della rottura del piatto tibiale occorsale, e Giada Franco (quest’ultima solo invitata), reduce da un infortunio al ginocchio che l’ha tenuta lontana dai campi da gioco dal Sei Nazioni 2023. Con loro, oltre all’ossatura tradizionale della squadra, alcune giocatrici che hanno partecipato alle Summer Series U20 del mese di luglio, come Chiara Cheli, Elena Errichiello, Sara Mannini, Nicole Mastrangelo e l’invitata Sofia Catellani.