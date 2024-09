Roma il Galatasaray si fa avanti per il giocatore | prossimi giorni decisivi

Leggi tutta la notizia su sportnews.eu

(Di martedì 10 settembre 2024) In queste ore, ilsi sarebbe fattoper undellache, dunque, potrebbe lasciare neil’Italia. Ilè pronto a fare nuovamente spese in Italia, dopo l’acquisto in prestito del centrdel Napoli Victor Osimhen. Il club di Istanbul, difatti, starebbe valutando un calciatore dellae spera Questo articolo, ilsi faper ilè stato pubblicato prima Sportnews.eu.