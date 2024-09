Roma 130 MILIONI sul mercato | il segnale dei FRIEDKIN alla piazza

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 10 settembre 2024) Lanon ha badato a spese nel calcioestivo: 130per rinforzare la rosa, il messaggio deiper tornare in alto Laè stata una delle principali protagoniste del calcioestivo appena finito e, come riportato da la Gazzetta dello Sport, i numeri sono lì per dimostrarlo. Svincolata dai