Rita Dalla Chiesa svela perché finì con Fabrizio Frizzi | Non ho saputo perdonare

(Di martedì 10 settembre 2024) La conduttrice, che al collega fu legata per dieci anni, ha raccontato le ragioni dell'addio, certa che tra loro non sarebbe finita se avesse fatto una scelta diversa. L'affetto, però, non è mai venuto meno e oggi è molto legata a Carlotta Mantovan, seconda moglie di lui, e alla figlia Stella, per cui lei è una zia