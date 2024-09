Regionali ipotesi Bucci | lui per ora non smentisce cosa accadrebbe in Comune e in Regione se accettasse

Leggi tutta la notizia su genovatoday

(Di martedì 10 settembre 2024) Colpo di scena nello scenario del centrodestra per le prossime elezioni: dopo settimane di stallo, l'ultimache sta circolando in queste ore con una certa insistenza sul nome di un possibile candidato è quella dell'attuale sindaco di Genova, Marco.L'indiscrezione in