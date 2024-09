Rapina una coetanea e gira con il coltello due ragazzini nei guai

Leggi tutta la notizia su bolognatoday

(Di martedì 10 settembre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYDopo la tragedia di via Piave che fatto una vittima, Fallou Sall, e due feriti, accoltellati per mano di un coetaneo, anche il questore di Bologna, Antonio Sbordone, ieri ha ribadito il suo 'no' alle armi, intanto anche ieri un minore è