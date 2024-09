Rai le variazioni dei programmi tv di domani

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 10 settembre 2024) Queste leRai deitv di: RAI 1Nessuna variazioneRAI 211:05 TG Sport Giorno11:20 TV Movie Un'estate in Bretagna.Romantico (2002) Regia di Britta Keils. Con Kristin Suckow, Karim CherifBreve sinossi: Prima di partire per una vacanza in Bretagna, Britta ed il suo ragazzo si lasciano, ma lei parte lo stesso con una coppia