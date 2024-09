Provincia di Terni tre liste presentate per le prossime consultazioni | tutti i nomi dei candidati

Leggi tutta la notizia su ternitoday

(Di martedì 10 settembre 2024) Un appuntamento elettorale per il rinnovo del Consigliole è previsto per la giornata di domenica 29 settembre. Al termine delle scadenze indicate sono tre ledepositate presso l’ufficio elettorale delladi. Si tratta di Nuovadiper il