Progetto Cuore matto | anche in provincia di Agrigento ci saranno i defibrillatori geolocalizzati

Leggi tutta la notizia su agrigentonotizie

(Di martedì 10 settembre 2024) Nel territoriole ci sarà il primo defibrillatore “geolocalizzato” in grado di essere rilevato attraverso le più comuni App. Verrà collocato a Raffadali il 13 settembre in occasione della presentazione deldi cardioprotezione “” che in questa prima fase coinvolge