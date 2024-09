Prevenzione suicidio oltre 7mila le persone che nel 2023 che hanno chiesto aiuto

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 10 settembre 2024) “leche nelsi sono rivolte a Telefono amico Italia per gestire un pensiero suicida, proprio o di un caro. Mai così tante e cresciute del 24% rispetto al 2022. Nel 2024 si intravede una piccola inversione di tendenza: nel primo semestre le richieste d’sono state 3.500, -6,5% dal primo semestre. Numeri ancora molto lontani dai livelli pre-pandemia, quando l’organizzazione di volontariato gestiva mille chiamate l’anno di questo tipo”. A fare il punto in occasione della Giornata mondiale per ladelè Telefono Amico Italia che chiede un “tavolo nazionale per monitorare il fenomeno e attuare interventi di”. Monumenti illuminati per sensibilizzare Nella giornata di oggi saranno illuminati i monumenti in 18 città e il 15 settembre si terrà l’evento di sensibilizzazione “Non parlarne è 1” nelle piazze italiane.