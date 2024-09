Pozzuoli bambino di 3 anni investito da pirata della strada | è in prognosi riservata

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Roma, 10 settembre 2024 – Undi 3è statoda un, mentre stava attraversando le strisce pedonali insieme al papà. Il responsabile, in scooter, non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito. E’ successo prima delle 21.30 di ieri in via Miliscola. I carabinieri stanno già indagando per ricostruire l’accaduto. I testimoni presenti al momento dello scontro verranno ascoltati. Ilè stato portato prima all’ospedale Santa Maria delle Grazie di, e poi all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli. E’ attualmente in, ma non in pericolo di vita. Si tratta del secondo incidente del genere in meno di ventiquattro ore: nella notte tra domenica e lunedì, Daniela Circelli è stata travolta da una Tivoli, perdendo la vita. Fortunatamente, questa volta l’esito è stato diverso.