Ponte Vecchio | ruba le offerte a un musicista di strada

Leggi tutta la notizia su firenzetoday

(Di martedì 10 settembre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayHa afferrato i soldi contenuti nella custodia della chitarra di un artista di, lasciata a terra aperta per raccogliere ledei passanti sul, ma è stato bloccato e poi denunciato, anche se il denaro non è