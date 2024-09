Ponte Vecchio musicista di strada derubato delle offerte mentre suona

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 10 settembre 2024) Firenze, 10 settembre 2024 – Unè statosi esibiva su. Per questo la polizia ha denunciato un 26enne. È successo intorno alle 23 di ieri sera quando il presunto autore del gesto avrebbe afferrato al volo del denaro dalla custodia di una chitarra lasciata a terra proprio per raccogliere lelibere fatte dai passanti all’artista. Una pattuglia della polizia, subito intervenuta, ha sottoposto a fermo per identificazione un 26enne fiorentino, nei cui confronti è scattata al momento una denuncia per furto con destrezza. La refurtiva al momento non è stata recuperata.