Piazza Mercato | sorpreso a cedere la droga La Polizia di Stato trae in arresto un 39enne

(Di martedì 10 settembre 2024): gli agenti hanno bloccato e arreun uomo per detenzione di sostanze stupefacenti e spaccio Nello scorso pomeriggio, gli agenti del Commissariato Vicaria-, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Sopramuro, hanno notato un uomo che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad un soggetto. I poliziotti, tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno bloccato il prevenuto, trovandolo in possesso di 5 involucri di cocaina e di 60 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa perpetrata; l’acquirente, invece, ètrovato in possesso della dose appena acquistata.