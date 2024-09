Petrillo al Times | JK Rowling si preoccupa se uso il bagno delle donne ma non sa niente di me

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 10 settembre 2024)al: «JKsise uso il, ma non sadi me» “Era la vita perfetta. Era bellissima. Sono stata accolta da tutti. Fuori, so che non sarà la stessa cosa”. Valentina, la velocista transgender di 51 anni che tanto scalpore ha fatto per la sua partecipazione alle Paralimpiadi (non vincendo nulla, peraltro) parla di nuovo, in un’intervista esclusiva al. Ovviamente dello “scandalo”, raccontato così da un po’ di giornali, e soprattutto dal Telegraph che ne ha fatto un caso politico con articoli su articoli.è ipovedente, gareggiava come uomo fino all’età di 45 anni.racconta di essere già stata oggetto di molestie quotidiane a casa prima di questa intensa luce dei riflettori. Secondo lei le critiche sono radicate nel pregiudizio e nella transfobia.