Peste suina Fontana Iniziare piano eradicazione cinghiali

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di martedì 10 settembre 2024) MILANO (ITALPRESS) – “Sulla, noi stiamo denunciando la situazione da più di un anno e mezzo: abbiamo avuto i primi incontri con i commissari in cui abbiamo anche detto che bisognava intervenire in modo determinato. Speriamo che finalmente si inizi anche ildidi chi è stato il responsabile della diffusione di questa tremenda epidemia, i: se non si parte da lì non si va da nessuna parte”. Così il presidente di Regione Lombardia Attilio, a margine dei lavori del consiglio regionale, rispondendo alle domande dei giornalisti sui focolai di, attualmente presenti in Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte. xh7/trl/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo