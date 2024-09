Pensioni anticipate 2025 Zangrillo propone | ‘A lavoro fino ai 70 anni’ chi ci gudagna?

Leggi tutta la notizia su pensionipertutti

(Di martedì 10 settembre 2024) l ministro della Pubblica Amministrazione Paoloha presentato al Forum Teha di Cernobbio una proposta innovativa per il settore pubblico italiano: la possibilità di trattenere ali dipendenti pubblicia 70 anni, su base volontaria. Questa misura, che il ministro intende inserire nella prossima legge di bilancio, si accompagna a un ambizioso piano di assunzioni di giovani nella Pubblica Amministrazione.2024-: ringiovanimento e turnover nella pubblica amminsitrazioneha espresso soddisfazione per il raggiungimento dell’obiettivo del PNRR di 200 procedure semplificate quest’anno, sottolineando l’importanza della Pubblica Amministrazione come volano di crescita per il paese.