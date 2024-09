Peculato e Sangiuliano è indagato | le ipotesi della Procura di Roma

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 10 settembre 2024) Gennarodalladipere rivelazione e diffusione di segreto d'ufficio. A svelarlo è il CorriereSera, che chiarisce che l'apertura del fascicolo è arrivata a seguito dell'esposto presentato da Angelo Bonelli, deputato di Avs. Si farà quindi luce sul caso che ha visto coinvolta Maria Rosaria Boccia e che ha poi portato alle dimissioni l'ormai ex ministroCultura, sul quale ieri ha aperto un'indagine anche la Corte dei Conti per danno erariale in merito alle possibili spese con denaro pubblico sostenute per l'imprenditrice di Pompei. “Questa mattina il fascicolo sarà trasmesso al tribunale dei ministri, competente per gli atti compiuti dall'ex titolare del Mic nell'esercizio delle sue funzioni”, spiega il quotidiano sulle azioni di Francesco Lo Voi e i suoi.