Pd | Schlein ' mai pensato di essere una front runner siamo figli dell' Ulivo'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Roma, 10 set (Adnkronos) - "Gli anni berlusconiani hanno segnato la mia infanzia e la mia adolescenza". Lo dice Ellynel suo libro 'L'imprevista', che esce oggi, anticipato dal 'Corrierea sera' e 'Repubblica'. "L'impegno non è dipeso da un episodio particolare. Per la mia generazione occuparsi di politica è stata da principio una ribellione contro il berlusconismo. Quello che in fondo noi sentivamo - era un po' la narrazione prevalente, e un po' era anche vero — era una sinistra che non riusciva a contrastarlo efficacemente. Ecco la molla", si legge nel libro. "Il mio impegno politico non è nato da un'ambizione personale, mai avrei detto: 'Io da grande vorrei fare la politica'"; "non mi pensavo come una