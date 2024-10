Oltre il pigmento | il segreto del colore dei mirtilli

Leggi tutta la notizia su aleph-tales

(Di martedì 10 settembre 2024) Inon devono il lorobrillante ai pigmenti contenuti al loro interno. Piuttosto, in questi e in alcuni altri frutti, un sottile strato esterno di cera disperde la luce incidente e crea il caratteristico blu. Il blu dei frutti: un inganno ottico dalla funzione precisa Quando si mangiano frutti come, prugne o