Occupazioni abusive al Colosseo | i residenti preparano un esposto in procura

Leggi tutta la notizia su latinatoday

(Di martedì 10 settembre 2024)unindeldi via Bruxelles a Latina, sulle. Un problema che da anni è all'attenzione delle istituzioni, ma che non si è risolto in maniera definitiva neppure dopo gli sgomberi massicci operati dalle forze dell'ordine tra il 2018 e